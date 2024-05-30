Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



İki aylık çalışma sonrası Değirmenci, Seyitharun, Pınarbaşı ve Ulukapı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyonda, Murat K, Aydın M, Mustafa K. ile Tayfun B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat K, Aydın M. ve Mustafa K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Tayfun B, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

