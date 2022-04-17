Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabının gerçekleştirileceği İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 17.04.2022 - 08:51

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı bugün koşulacak.

Bisiklet turu öncesinde, saat 06.00 itibariyle 'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Trafik ekipleri, kapanan yollarda sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Avrupa yakasında; Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Anadolu yakasında da Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli ise bisiklet konvoyunun yaklaşmasına 15 dakika kala trafiğe kapatılacak.

Yarış boyunca bisikletçiler 2 kez kıta değiştirecek. Daha önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen sporcular, böylelikle dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışında 3 kez kıta değiştirmiş olacak.

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