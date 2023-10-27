Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 100. yıl etkinlik takvimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlik takvimi.
Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı Gösterim Alanı - İSTANBUL
Mekan : Taksim Meydanı (AKM Önü)
Başlangıç Saati : 10.00
Bitiş Saati : 24.00
Etkinlik Tarihleri : 26 Ekim - 08 Kasım 2023
Cumhuriyetimizin 100. Yılı / Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi - İSTANBUL
Mekan : Üsküdar Meydanı
Başlangıç Saati : 10.00
Bitiş Saati : 24.00
Etkinlik Tarihleri : 26 Ekim - 08 Kasım 2023
Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu - İSTANBUL
Mekan : Taksim Meydanı (Gezi Parkı)
Başlangıç Saati : 10.00
Bitiş Saati : 24.00
Etkinlik Tarihleri : 26 Ekim - 08 Kasım 2023
Türkiye Yüzyılı Monolith-İSTANBUL
Mekan : Bakırköy Özgürlük Meydanı
Başlangıç Saati : 10.00
Bitiş Saati : 24.00
Etkinlik Tarihleri : 26 Ekim - 01 Kasım 2023
Türkiye Yüzyılı Monolith-ANKARA
Mekan : Kızılay Meydanı
Başlangıç Saati : 10.00
Bitiş Saati : 24.00
Etkinlik Tarihleri : 26 Ekim - 01 Kasım 2023
Türkiye Yüzyılı Monolith-İZMİR
Mekan : Konak Gündoğdu Meydanı
Başlangıç Saati : 10.00
Bitiş Saati : 24.00
Etkinlik Tarihleri : 26 Ekim - 01 Kasım 2023
Drone, Havai Fişek ve Işık Gösterileri – İSTANBUL
Mekan : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Başlangıç Saati : 19.50
Bitiş Saati : 20.15
Etkinlik Tarihi : 29 Ekim 2023
Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskele -İSTANBUL
Mekanlar
26 Ekim 2023 Kadıköy Meydan Turyol İskele
27 Ekim 2023 Ortaköy İskelesi
28 Ekim 2023 Beylerbeyi İskelesi
29 Ekim 2023 Üsküdar İskelesi
30 Ekim 2023 Beylerbeyi İskelesi
31 EKİM 2023 Galataport İskelesi
:1 KASIM 2023 Emirgan İskelesi
Başlangıç Saati : 10.00
Bitiş Saati : 24.00
Etkinlik Tarihleri : 26 Ekim - 01 Kasım 2023
Not: Yüzer iskele dışındaki etkinlikler üç boyutlu ve ışık gösterili olacağından saat 19.30 itibarıyla takip edilebilir.
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