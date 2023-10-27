Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 100. yıl etkinlik takvimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün X hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyetin 100. yılında özel etkinliklerle vatandaşlarla bir araya geleceklerini açıklamıştı.  İletişim Başkanlığı da düzenlenecek olan etkinliklerin takvimi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 100. yıl etkinlik takvimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlik takvimi.

Maziden Atiye Yüzyılı Gösterim Alanı -  İSTANBUL

Mekan                                     : Taksim Meydanı (AKM Önü)

Başlangıç Saati                       : 10.00

Bitiş Saati                                : 24.00

Etkinlik Tarihleri                      : 26 Ekim - 08 Kasım 2023

Cumhuriyetimizin 100. Yılı / Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi - İSTANBUL


Mekan                                     : Üsküdar Meydanı

Başlangıç Saati                       : 10.00

Bitiş Saati                                : 24.00

Etkinlik Tarihleri                      : 26 Ekim - 08 Kasım 2023


Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu - İSTANBUL

 
Mekan                                     : Taksim Meydanı (Gezi Parkı)

Başlangıç Saati                       : 10.00

Bitiş Saati                                : 24.00

Etkinlik Tarihleri                      : 26 Ekim - 08 Kasım 2023

Türkiye Yüzyılı Monolith-İSTANBUL

Mekan                                     : Bakırköy Özgürlük Meydanı

Başlangıç Saati                       : 10.00

Bitiş Saati                                : 24.00

Etkinlik Tarihleri                      : 26 Ekim - 01 Kasım 2023


Türkiye Yüzyılı Monolith-ANKARA


Mekan                                     : Kızılay Meydanı

Başlangıç Saati                       : 10.00

Bitiş Saati                                : 24.00

Etkinlik Tarihleri                      : 26 Ekim - 01 Kasım 2023

 

Türkiye Yüzyılı Monolith-İZMİR

 

Mekan                                     : Konak Gündoğdu Meydanı

Başlangıç Saati                       : 10.00

Bitiş Saati                                : 24.00

Etkinlik Tarihleri                      : 26 Ekim - 01 Kasım 2023

 

Drone, Havai Fişek ve Işık Gösterileri – İSTANBUL

 

Mekan                                     : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Başlangıç Saati                       : 19.50

Bitiş Saati                                : 20.15

Etkinlik Tarihi                          : 29 Ekim 2023

 

Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskele -İSTANBUL

 

Mekanlar                                

26 Ekim 2023 Kadıköy Meydan Turyol İskele

27 Ekim 2023 Ortaköy İskelesi

28 Ekim 2023 Beylerbeyi İskelesi

29 Ekim 2023 Üsküdar İskelesi

30 Ekim 2023 Beylerbeyi İskelesi

31 EKİM 2023 Galataport İskelesi

:1 KASIM 2023 Emirgan İskelesi



Başlangıç Saati                       : 10.00

Bitiş Saati                                : 24.00

Etkinlik Tarihleri                      : 26 Ekim - 01 Kasım 2023


Not: Yüzer iskele dışındaki etkinlikler  üç boyutlu ve ışık gösterili olacağından  saat 19.30 itibarıyla takip edilebilir.

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