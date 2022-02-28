Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem Ukrayna

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler var.

Haberler - NTV 28.02.2022 - 15:51

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem Ukrayna

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Rusya'nın 'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde.

Rusya'nın saldırısı, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantısı saat 15.50'de başladı.

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Ukrayna Ankara'dan, Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılmasını talep ediyor.

O talebin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

Toplatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milleti Sesleniş konuşması yapacak.

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