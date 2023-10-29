Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ödül alan sanatçıları tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" Yüzyılı vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum.

Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum."

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