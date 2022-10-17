Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Ukrayna’daki savaş, Ege ve Akdeniz ile diğer bölgesel konular ele alındı.



F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye’nin beklentileri dile getirildi. ABD Yönetiminin bu süreçteki desteğinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...