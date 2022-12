Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, TÜYAP Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı

Kalın, 39. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda, ''Gök Kubbenin Altında'' isimli kitabının imza gününe katıldı.



Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen kitap fuarının bu yıl düzenlenmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Kalın, fuarda binlerce, on binlerce okuyucunun yazarlar ve kitaplarla bir araya geldiğine dikkati çekti.



Fuardaki kalabalığın kitaba olan ilgiyi gösterdiğini belirten Kalın, ''Bu kadar büyük bir ziyaretçi kitlesinin buraya gelmesi, Türkiye'de aslında kitap okumaya zannedildiğinden daha fazla ilgi ve alaka gösterildiğine işaret ediyor. Burada binin üzerinde yayınevi var. Bu da gerçekten ciddi bir rakam. Aklınıza gelebilecek her alanda, çocuk kitaplarından tarihe, felsefeden siyasete, yemek kitabından mühendislik kitabına kadar her alanda çok güzel yayınlar yapılmış. Bunların burada sergilenmesi gerçekten ülkemiz adına da memnuniyet verici.'' diye konuştu.



''FARKLI KAYNAKLARDAN BESLENMEK LAZIM''

Türkiye’de her yıl basılan kitap sayısının arttığını vurgulayan Kalın, daha farklı alanlarda, daha derinlikli okumalar yapılması gerektiğini dile getirdi.



İbrahim Kalın, sözlerini şöyle tamamladı:



''Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının kendini hem bu ülkenin bir vatandaşı ama aynı zamanda dünyaya açılan birer birey olarak, vatandaş olarak konumlandırmaları için kendilerini çok yönlü geliştirmeleri, eğitmeleri gerekiyor. Bunun için de farklı kaynaklardan beslenmek lazım. Bu manada burada, kitap fuarında bu kadar zengin bir repertuvarın sunuluyor olması gerçekten memnuniyet verici. Ben tüm yazarlar, yayıncılar ve okuyucular adına, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah daha nice güzel fuarlarda kitapla birlikte geçirilecek güzel günleri birlikte idrak ederiz.''