Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Kalın, şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu, Araplar ve Müslümanlar hakkında ırkçı açıklamalar yaptıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Onun yönettiği apartheid devleti Filistin topraklarını işgal ediyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, Filistinlileri kendi topraklarında mahkum ediyor. Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek."