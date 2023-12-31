"Cumhuriyet anne" vefat etti

Finike ilçesinde çocuklarıyla yaşayan Çobanoğlu, evinde yaşamını yitirdi.
İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, Çobanoğlu'na rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.
İlçenin Cumhuriyet annesini kaybettiğini belirten Geyikçi, şunları kaydetti:
"Atamızın Samsun'a çıktığı yıl doğan ve Cumhuriyetimizin 100. yılını da gören annemiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık yolculuğunun tamamına şahit oldu. İlçemiz adına böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz."
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