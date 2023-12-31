"Cumhuriyet anne" vefat etti

Antalya'da 1919'da dünyaya gelen ve "Cumhuriyet anne" olarak tanınan 104 yaşındaki Hörü Çobanoğlu, yılın son gününde hayatını kaybetti.

"Cumhuriyet anne" vefat etti

Finike ilçesinde çocuklarıyla yaşayan Çobanoğlu, evinde yaşamını yitirdi.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, Çobanoğlu'na rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

İlçenin annesini kaybettiğini belirten Geyikçi, şunları kaydetti:

"Atamızın Samsun'a çıktığı yıl doğan ve Cumhuriyetimizin 100. yılını da gören annemiz, Cumhuriyeti'nin bir asırlık yolculuğunun tamamına şahit oldu. İlçemiz adına böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz."

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