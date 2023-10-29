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Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kazara oğlunu vurdu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan bir baba, tabancasındaki son mermiyi düşürmeye çalışırken oğlunu boynundan vurdu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kazara oğlunu vurdu

'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yaşar B.(57), iddiaya göre son mermiyi düşürmek için tabancasını yere doğrultup tetiğe bastı.

Tabancadan çıkan mermi yerden sekerek, bankta oturan oğlu Furkan B.'nin (21) boynunu sıyırdı. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Furkan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşar B. gözaltına alındı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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