Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Cumhuriyet kutlamalarında tabancası patladı, oğlunu vurdu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yaşar B., oğlu Furkan B.’yi tabanca ile boynundan yaraladı.

Cumhuriyet kutlamalarında tabancası patladı, oğlunu vurdu

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kazalara da sahne oldu.

Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde havaya ateş açan Yaşar B., iddiaya göre son mermiyi düşürmek için tabancasını yere doğrultup tetiğe bastı.

Tabancadan çıkan mermi yerden sekerek bankta oturan oğlu Furkan B.'nin boynunu sıyırdı.

Çevredekilerin özel araçla kaldırdığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Furkan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşar B. gözaltına alındı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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