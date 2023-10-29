Cumhuriyet'in ilk kadın generali Özlem Yılmaz kimdir?

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali olan Özlem Yılmaz, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. 1997 yılında Kara Harp Okulundan jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. İlk kıta görevi Silopi'deki 23. Piyade Tugayı'nda takım komutanlığıydı.



Jandarma albay rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2022'de tuğgeneral rütbesine terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı olarak atandı ve Türkiye'de cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali oldu. 2023'te Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığına atandı.



Evli ve 2 çocuk annesidir.