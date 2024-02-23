Cumhuriyetin Yüzü sergisinin belgeseli 24 Şubat’ta yayında

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın, erken Cumhuriyet dönemindeki çok boyutlu toplumsal dönüşümün kültüre, sanata ve sosyal yaşama izdüşümlerine odaklanan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, belgesel filmi ile ekranlara taşınıyor.



Ziyarete açıldığı günden itibaren büyük ilgi gören 700’e yakın orijinal ve dijital eser, belge ve efemeranın yer aldığı sergide, dönemin plastik sanatlar, müzik, edebiyat, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji, sinema gibi kültürel disiplinlere bakışı, kapsamlı bir içerik ile günümüze taşınıyor. Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak sanatsal yaratının esin kaynağı olan “kuruluş, kurtuluş” temalarına da sergi kapsamında özel bir vurgu yapılıyor.



Borusan Contemporary’nin katkılarıyla hayata geçirilen serginin, belgesel projesinin aracılığıyla derinlikli ve kalıcı bir formata taşınması hedeflendi. Yönetmenliğini Selçuk Metin’in üstlendiği, prodüksiyonunu Tolan Films’in gerçekleştirdiği, Zeynep Oral tarafından senaryosu yazılan ve müziklerini Murat Evgin’in bestelediği dokümanter filmde, serginin ortaya çıkış süreci ve hazırlık aşamaları, yapılan röportajlar ve uzman görüşleriyle birlikte ilham veren hikâyelerle anlatılıyor. Cumhuriyetin Yüzü belgeseli, 24 Şubat Cumartesi günü saat 12.10’da NTV’de izleyiciler ile buluşacak.



Belgesel ile ilgili görüşlerini belirten Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreteri Canan Ercan Çelik “Atatürk’ü ve Cumhuriyet devrimlerinin özünü anlamaya hizmet edeceğine inandığımız Cumhuriyetin Yüzü sergimizi, hazırlanan belgesel film aracılığıyla kalıcı hale getirmekten mutluluk duyuyoruz. En az sergi kadar hazırlık süreci de bizleri heyecanlandıran ve çok kıymetli çabalarla hayata geçirilen serginin ortaya çıkışını, sergiye emek veren değerli uzmanların sergi çerçevesindeki düşünce ve duygularını paylaşmak; diğer yandan sergi içeriğimizi onların görüşleri ekseninde pekiştirmek istedik.” dedi.



Belgeselin yönetmenliğini yapan Selçuk Metin “Cumhuriyetin Yüzü ülkemizin bugününe ışık tutan bir sergi, etkileyici olduğu kadar geçmişi anlayabilmemiz, ülkemizi yoktan var eden ütopyacıların yeni bir ülkeyi nasıl yarattıklarını merak edenlere de mercek tutan bir anlayışla hazırlanmış. Cumhuriyetin ilk yirmi yılı, en önemli devrimlerin gerçekleştiği yıllar. Cumhuriyet’in Yüzü sergisi de bu yıllara yapılan bir yolculuk. Belgeselimizde bu yolculuğun yaratım süreci gözler önüne seriliyor. Yirmi yılda yapılan köklü değişiklikleri ve devrimleri kırk dakikaya sığdırmak mümkün değil, ancak geçmişten ders çıkarmak ve araştırmak isteyenler için bu belgeselin bir kılavuz olacağını düşünüyorum.” dedi.



Orijinal eser, belge ve efemera ile dijital deneyimlerin de birlikte tasarlanarak, dönemin ruhunu kapsayıcı içerik bütünüyle izleyicilere sunan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, 2 Haziran’a kadar Galataport İstanbul O2 Blok’ta, Pazartesi hariç her gün 11.00-20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.