D-100 kara yolunda servis minibüsü küle döndü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan servis minibüsü alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolunda servis minibüsü küle döndü

Olay, akşam saatlerinde D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ş.C. idaresindeki servis minibüsü seyir halindeyken yanmaya başladı.

sürücüsü aracını yolun kenarına çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle minibüs alev topuna döndü.

D-100 kara yolunda servis minibüsü küle döndü - 1

Olay nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksarken, uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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