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D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı açıldı | İmamoğlu: Gurur duyacağımız işlerden bir tanesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı'nın açılış törenine katıldı. İmamoğlu, kavşağın bölgedeki trafik sıkışıklığını azaltacağını söyledi.

D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı açıldı | İmamoğlu: Gurur duyacağımız işlerden bir tanesi

'un Anadolu Yakası'nda, Harem yoluyla, Avrasya Tüneli'ne dönüş ve Bostancı istikametinde trafik yükünü azaltması hedeflenen proje tamamlandı.

D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı, 2 bin 200 metre uzunluğa sahip ve 440 metresi çelik köprüden oluşuyor.

Törende konuşan Başkanı , ''Burası aynı zamanda bir metrobüs durağı, Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunun geçiş hattı ve durağı, aynı zamanda inşallah Yenidoğan-Emek hattını başlattığımız ve yeni tasarladığımız metro hattının da geçiş yolu üzerinde olacak.'' dedi.

İmamoğlu, kavşağın önemli bir güzergahta hizmete girdiğini belirterek şunları söyledi:

''Bizim gurur duyacağımız işlerden bir tanesi. Pik saatlerde bölgede yoğun araç ve yaya trafiği oluştuğunu bildiğimiz noktalardan birisi. Biz buradan ayrılır ayrılmaz o rahatlığı insanlarımıza sürpriz olarak yaşatacağımızı şimdiden gururla söyleyebilirim.''

İBB Başkanı İmamoğlu, bölgede Kadıköy Belediyesi ile İSKİ'nin altyapı çalışmalarının sürdüğünü de ifade etti.

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