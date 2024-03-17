D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı açıldı | İmamoğlu: Gurur duyacağımız işlerden bir tanesi

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Harem yoluyla, Avrasya Tüneli'ne dönüş ve Bostancı istikametinde trafik yükünü azaltması hedeflenen proje tamamlandı.



D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı, 2 bin 200 metre uzunluğa sahip ve 440 metresi çelik köprüden oluşuyor.



Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Burası aynı zamanda bir metrobüs durağı, Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunun geçiş hattı ve durağı, aynı zamanda inşallah Yenidoğan-Emek hattını başlattığımız ve yeni tasarladığımız metro hattının da geçiş yolu üzerinde olacak.'' dedi.

İmamoğlu, kavşağın önemli bir güzergahta hizmete girdiğini belirterek şunları söyledi:



''Bizim gurur duyacağımız işlerden bir tanesi. Pik saatlerde bölgede yoğun araç ve yaya trafiği oluştuğunu bildiğimiz noktalardan birisi. Biz buradan ayrılır ayrılmaz o rahatlığı insanlarımıza sürpriz olarak yaşatacağımızı şimdiden gururla söyleyebilirim.''



İBB Başkanı İmamoğlu, bölgede Kadıköy Belediyesi ile İSKİ'nin altyapı çalışmalarının sürdüğünü de ifade etti.

