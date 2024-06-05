D-100'de feci kaza: İki genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 18 yaşındaki Muhammed Kocabay ile 24 yaşındaki Gürkan Bostan yaşamını yitirdi.

D-100'de feci kaza: İki genç hayatını kaybetti

'nin Körfez ilçesi Hereke mevkisi D-100 Karayolu'nda dün saat 22.00 sıralarındaİstanbul yönüne giden E.K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü E.K., Muhammed Kocabay, Gürkan Bostan ve T.G. yaralandı.

Yaralılar, hastaneye götürüldü. Kocabay ve Gürkan, kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk mazbatasını aldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk mazbatasını aldı

Gözlükten kurtulmak isterken kör oldu! "15 dakikalık operasyon 75 dakika sürdü, retina dağılmış"

Gözlükten kurtulmak isterken kör oldu! "15 dakikalık operasyon 75 dakika sürdü, retina dağılmış"

Kemal Doğulu mahkemede suçlamaları kabul etti! "Onun yüzünden dükkanımı tefeciler bastı, kafama silah dayadılar"

Kemal Doğulu mahkemede suçlamaları kabul etti! "Onun yüzünden dükkanımı tefeciler bastı, kafama silah dayadılar"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan Güneş Motel benzetmesiyle tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan Güneş Motel benzetmesiyle tepki

Kuşadası’nda sinek ilaçlaması sırasında patlama: 2 işçi yaralı

Kuşadası’nda sinek ilaçlaması sırasında patlama: 2 işçi yaralı

Yargıtay, Sezen’in katiline verilen cezayı onadı

Yargıtay, Sezen’in katiline verilen cezayı onadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...