D-100'de feci kaza: İki genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke mevkisi D-100 Karayolu'nda dün saat 22.00 sıralarındaİstanbul yönüne giden E.K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü E.K., Muhammed Kocabay, Gürkan Bostan ve T.G. yaralandı.

Yaralılar, hastaneye götürüldü. Kocabay ve Gürkan, kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.