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D-100’de kaza: Ankara yönünde yoğunluk oluştu

D-100 Karayolu’nun Kocaeli kesiminde seyreden TIR, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, bariyerlere girdi. Kaza nedeniyle Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

D-100’de kaza: Ankara yönünde yoğunluk oluştu

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D-100 Karayolu’nun kesiminde meydana gelen nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Karayolunun Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi mevkisi Ankara yönünde seyreden H.Ç. idaresindeki 41 ANA 058 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki 41 TB 096 plakalı otomobile çarptı.

D-100’de kaza: Ankara yönünde yoğunluk oluştu - 1

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

D-100’de kaza: Ankara yönünde yoğunluk oluştu - 2

Yaralananın olmadığı kazanın ulaşımı aksatması sonucu Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

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