D-100’de kaza: Ankara yönünde yoğunluk oluştu

D-100 Karayolu’nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Karayolunun Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi mevkisi Ankara yönünde seyreden H.Ç. idaresindeki 41 ANA 058 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki 41 TB 096 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kazanın ulaşımı aksatması sonucu Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.
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