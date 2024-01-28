D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

Küçükçekmece’de İETT otobüsü, aynı yönde giden hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, D-100 karayolundaki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

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Küçükçekmece’de otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kartaltepe Mahallesi D-100 karayolu yan yolda seyir halinde olan 34 JY 5853 plakalı İEET otobüsü, aynı yönde giden 59 TJ 139 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, önce refüje ardından D-100 karayolundaki 34 UU 6574 plakalı başka bir hafif ticari araca çarparak durabildi.

D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı - 1

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan ve hafif yaralanan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

İki yaralıya kaza yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.

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