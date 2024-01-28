D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan ve hafif yaralanan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.



İki yaralıya kaza yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.