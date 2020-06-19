D-100'ü su bastı, İstanbul istikameti kapandı

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının bastığı TEM Dilovası Batı kavşağında İstanbul istikameti kapandı.

NTV Haber 19.06.2020 - 13:28

D-100'ü su bastı, İstanbul istikameti kapandı

Kocaeli'de D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağında sağnak sonrası sel oldu. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Dilovası Fatih Mahallesi’nde, TEM Otoyolu’nun altında bulunan alt geçidi su bastı.

İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sanayi ve limanların olduğu bölgeye giden TIR ve kamyonların kontrollü olarak geçişini izin veriliyor.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...