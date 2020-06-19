D-100'ü su bastı, İstanbul istikameti kapandı

Kocaeli'de D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağında sağnak sonrası sel oldu. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.



Dilovası Fatih Mahallesi’nde, TEM Otoyolu’nun altında bulunan alt geçidi su bastı.

İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sanayi ve limanların olduğu bölgeye giden TIR ve kamyonların kontrollü olarak geçişini izin veriliyor.



Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.



Bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı.