DAEŞ operasyonunda kilise saldırısı ayrıntısı: Telefondan saldırıya ait görüntüler çıktı

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDA EBU HANZALA'NIN FOTOĞRAFLARI BULUNDU



Hakimlik kararında, şüpheli A.N.Q'dan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, çatışma bölgelerinde çekildiği değerlendirilen, ellerinde uzun namlulu silah olan ve üniforma giyen kişilerin fotoğrafları, çok sayıda farklı kişiye ait kimlik ve pasaport resimleri, DAEŞ silahlı terör örgütünün ideolojisini içeren kitaplar ve Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'un fotoğrafları olduğunun görüldüğü kaydedildi.



Şüpheli A.H.A'yla ilgili değerlendirmelere de yer verilen kararda, Van üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giren şüphelinin para transfer işi yaptığını kabul ettiği ve bu işlemi dükkanındaki uygulama üzerinden gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı.



Hakimlik kararında, 10 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildiği kaydedildi.



NE OLMUŞTU?



Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda, DAEŞ sözde Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 zanlının yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Yalova'da operasyon düzenlendiği belirtilmişti.



Açıklamada, Kocaeli ve Yalova'da birer adres ile İstanbul'da 8 ilçe olmak üzere toplam 23 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiği, 12 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.



Operasyonun devamında 2 şüpheli ve 28 Ocak'taki Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 zanlının daha yakalandığı aktarılan açıklamada, "Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüpheli şahıstan 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 10'u ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir." denilmişti.