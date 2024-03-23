DAEŞ'e 8 ilde "Bozdoğan-15" operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.



Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince, Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar sonucu, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 24 zanlının yakalandığını açıkladı.



Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

