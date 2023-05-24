DAEŞ'in sözde Marmara sorumlusu yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından silahlı terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı olan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda örgütle iletişim halinde olduğu belirlenen 12 şüpheli İstanbul, Konya ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı.



VALİ ATAYIP ÖRGÜT ÜYELERİNE LOJİSTİK DESTEK SAĞLAMIŞLAR



Gözaltına alınanlardan Bülent Özbuğday'ın örgüt adına faaliyet yürüten ''Takva'' grubunu kurduğu, hücresel bir yapı olan bu grubun bir araya gelmesi için kiraladığı bir yeri mescide çevirdiği, burada örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.