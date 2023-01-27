Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı çağırdı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Büyükelçi'ye, Türkiye'nin, açıkça nefret suçu niteliğindeki Kur'an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.



Büyükelçi'ye Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

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