Darbe girişimi davasının firari hükümlüsü eski asker Polatlı'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nın işgale çalışılmasına ilişkin davanın firari hükümlüsü eski asker E.E. yakalandı.

Darbe girişimi davasının firari hükümlüsü eski asker Polatlı'da yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi davasının firari hükümlülerinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri, firari eski asker E.E.'yi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sırasında yakalanan E.E'nin 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimiyle ilgili davada "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen E.E. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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