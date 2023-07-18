Datça’da elektrik ve su sıkıntısı

Popüler turizm noktalarından Datça’da elektrik ve su sıkıntısı yaşanıyor. Aşırı yüklenme nedeniyle elektrikler kesilince içme suyu depolarına su iletimi konusunda aksaklıklar yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçeye jeneratör takviyesi yaptı.

Datça’da elektrik ve su sıkıntısı

Tatilcilerin uğrak noktası ’da yoğunluktan kaynaklı aşırı yüklenme nedeniyle iletiminde sıkıntılar yaşandı.

Uzun süren elektrik arızası nedeniyle içme suyu depolarına su iletimi konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kesintinin uzamaması için bölgedeki sistemlere ek olarak çevre illerden bölgeye jeneratör takviyesi yaptı.

Ekipler jeneratörlerin kurumunu gerçekleştirirken, depolara su iletimi yeniden sağlandı.

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