Datça’da elektrik ve su sıkıntısı

Tatilcilerin uğrak noktası Datça’da yoğunluktan kaynaklı aşırı yüklenme nedeniyle elektrik iletiminde sıkıntılar yaşandı.



Uzun süren elektrik arızası nedeniyle içme suyu depolarına su iletimi konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.



Muğla Büyükşehir Belediyesi, kesintinin uzamaması için bölgedeki sistemlere ek olarak çevre illerden bölgeye jeneratör takviyesi yaptı.



Ekipler jeneratörlerin kurumunu gerçekleştirirken, depolara su iletimi yeniden sağlandı.