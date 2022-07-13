Datça'da orman yangını: Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.



İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.



Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor. Bazı evlerin de zarar gördüğü bilgisi de var.

Yangına 5 uçak, 9 helikopterle havadan 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda itfaiyeci ve orman işçisiyle karadan müdahale sürüyor.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de bölgeye gideceği açıklandı.

BAKAN YARDIMCISI TİRYAKİ'DEN AÇIKLAMA



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla’nın Datça ilçesinde devam eden orman yangınını yerinde incelemek üzere bölgeye hareket etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Datça’da meydana gelen orman yangınını yerinde incelemek üzere yangın bölgesine hareket ettiği öğrenildi. Bakan Kirişci, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yakından takip edecek.



ARAZÖZ DEVRİLDİ



Öte yandan takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı.