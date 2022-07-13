Datça'da orman yangını: Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı, alevler şiddetli rüzgarın etksiyle yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bazı evlerin de zarar gördüğü bilgisi var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeye gidiyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.07.2022 - 17:00

Datça'da orman yangını: Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor

Muğla'nın ilçesinde Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor. Bazı evlerin de zarar gördüğü bilgisi de var.

Yangına 5 uçak, 9 helikopterle havadan 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda itfaiyeci ve orman işçisiyle karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de bölgeye gideceği açıklandı.

BAKAN YARDIMCISI TİRYAKİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla’nın Datça ilçesinde devam eden orman yangınını yerinde incelemek üzere bölgeye hareket etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Datça’da meydana gelen orman yangınını yerinde incelemek üzere yangın bölgesine hareket ettiği öğrenildi. Bakan Kirişci, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yakından takip edecek.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Öte yandan takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı.

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