Datça’da yıldırım kaynaklı orman yangını

Meşe Alanı mevkisinin zirvesinde bir ağaç isabet eden yıldırım sonrası başlayan yangına orman yangın söndürme ve Datça’daki gönüllü ekipler müdahale etti.



Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken soğutma çalışması yapıldı.