Datça’da yıldırım kaynaklı orman yangını

Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Datça’da yıldırım kaynaklı orman yangını

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’nın ilçesinde çıktı.

Datça’ya bağlı Mesudiye Mahallesi’ndeki Meşe Alanı mevkisinde öğle saatlerinde, yıldırım kaynaklı orman yangını başladı.

Yolu olmayan sarp araziye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın ekipleri ve Datça’daki gönüllülerden oluşan ekip tırmanarak ulaşabildi.

Datça’da yıldırım kaynaklı orman yangını - 1

Meşe Alanı mevkisinin zirvesinde bir ağaç isabet eden yıldırım sonrası başlayan yangına orman yangın söndürme ve Datça’daki gönüllü ekipler müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken soğutma çalışması yapıldı.

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