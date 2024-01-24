Davutoğlu: Saadet Partisi ile 100 seçim bölgesinde seçimlere ortak gireceğiz

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 31 Mart'ta toplam 100 bölgede seçime ortak girecek.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçen hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Davutoğlu, ''Büyükşehirlerden, illerden ve ilçelerden oluşan 100 seçim bölgesinde seçimlere ortak gireceğiz." dedi.

Ahmet Davutoğlu, bunun ilk aşama olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

