Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı ile görüştü.

Davutoğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Feramuz Üstün ile Aladdin Fırat, Akşener'e ise İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural eşlik etti.

Akşener'in Genel Merkez'deki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü.

Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

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