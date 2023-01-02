Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız." yanıtını verdi.
6'lı masanın 10. toplantısı 5 Ocak Perşembe günü yapılacak.
AKŞENER'E DE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ
Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de parti genel merkezinde ziyaret etti.
Basına kapalı görüşme, 2,5 saat sürdü.