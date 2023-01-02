Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e ziyaret

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e ziyaret - 1

Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız." yanıtını verdi.

6'lı masanın 10. toplantısı 5 Ocak Perşembe günü yapılacak.

AKŞENER'E DE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de parti genel merkezinde ziyaret etti.

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e ziyaret - 2 Davutoğlu'nu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın (sağda) karşıladı.

Basına kapalı görüşme, 2,5 saat sürdü.

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