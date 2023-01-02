Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.



Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız." yanıtını verdi.

6'lı masanın 10. toplantısı 5 Ocak Perşembe günü yapılacak.

AKŞENER'E DE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de parti genel merkezinde ziyaret etti.

Davutoğlu'nu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın (sağda) karşıladı.

Basına kapalı görüşme, 2,5 saat sürdü.