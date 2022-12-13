Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Genel Başkanı , Genel Başkanı 'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde önümüzdeki günlerde yapılması planlanan 6'lı masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret - 1

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası basın mensuplarının, ziyaretin gündemine ilişkin sorusuna, "Gayet güzel bir görüşme oldu" yanıtını verdi.

Davutoğlu ise 6'lı masa toplantısının tarihine ilişkin soru üzerine, toplantıyı planladıklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede belli olacak" dedi.

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