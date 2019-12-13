Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı 'Gelecek Partisi' kuruldu

Ahmet Davutoğlu, kurduğu Gelecek Partisi için yasal başvuruda bulunmasının ertesi günü, bugün, Ankara'da kameraların karşısına geçti. "Bizim bir Geleceğimiz var" sloganıyla çıkan partinin kurucular kurulunu tanıtmak için sahneye çıkan Davutoğlu açıklamalarda bulundu.

Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı.

Davutoğlu konuşmasında başkanlık sistemini eleştirerek "Bu sistem devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır" dedi.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşmasında, ayrıca parlamenter sisteme geri dönüş mesajı verdi. Davutoğlu bunun için yeni baştan bir anayasa yazılması gerektiğini vurduladı. Dış politikada herkesle görüşülmesi gereğini savunan Davutoğlu, Türkiye'nin çıkarlarının korunması gerektiğini de belirtti.