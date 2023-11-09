Dayakçı öğretmen hakkında adli kontrol kararı

Beylikdüzü'ndeki bir mesleki eğitim merkezinde öğrencisini kitapla döven öğretmen ile mağdur öğrencinin ağabeyi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Dayakçı öğretmen hakkında adli kontrol kararı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi'nde edebiyat öğretmeni M.Ş.B'nin sınıftaki öğrencisi Y.E'nin kafasına kitapla vurarak dövdüğüne ilişkin yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, öğretmen ile öğrencinin ağabeyi İ.E. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin yapılan araştırmada, öğretmen M.Ş.B'nin dersinde öğrencisi Y.E'yi müzik dinlemesi üzerine uyardığı, yaşanan tartışma sonrası kitapla kafasına vurarak dövdüğü, olayı öğrenen öğrencinin ağabeyi İ.E'nin de kardeşiyle okula giderek saldırdığı öğretmenin sol el bileğinde kırık oluştuğu belirlendi.

Haklarında müşteki şüpheli olarak işlem yapılan M.Ş.B. ile İ.E, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Birbirinden şikayetçi olmayan M.Ş.B. ve İ.E, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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