Dayısını bıçaklayarak öldürdü

Giresun'da 67 yaşındaki Veysel Alkan, tartıştığı 29 yaşındaki yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Dayısını bıçaklayarak öldürdü
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'da kavga sırasında akrabasını bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. Köy evinde Veysel Alkan (67) ile yeğeni Ali İ. (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İ., bıçakla Alkan'ı yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde kanlar içinde yerde yatan Alkan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ali İ., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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