Definecilerden 20 metrelik çukur: Asansör sistemi kurmuşlar

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin müstakil evin zemininde 20 metre derinliğinde çukur açtıkları ve asansör sistemi kurdukları tespit edildi.

Definecilerden 20 metrelik çukur: Asansör sistemi kurmuşlar

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Eve giden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin evin zemininde 20 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti.

Definecilerden 20 metrelik çukur: Asansör sistemi kurmuşlar - 1

Evde asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ile kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Y, T.T, E.D. ve İ.P. gözaltına alındı.

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