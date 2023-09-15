Defne Devlet Hastanesi'nde hamile hekime saldıran kişi tutuklandı

Olay, dün gündüz saatlerinde Defne Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanede Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadından sırasını beklemesini istedi. Buna sinirlenen kadın, 11 haftalık hamile doktora saldırdı. Yüzüne cisimler fırlattığı doktoru, ardından saçından tutup sürükleyen kadın, yumruk ve tekmelerle hamile hekimi dövdü. Aldığı darbelerle gebeliği tehlikeye giren kadın doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şüpheli G.T.'nin çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, “Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor.” ifadelerini kullandı.