'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya adliyeye sevk edildi: Tacize uğradığını iddia etti

İzmit'te kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.'yi darp edip, görüntülerini sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelen Fırat Kaya ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen iki kişi adliyeye sevk edildi.

22 Mart günü İzmit,'te bir dağ evinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Kaya iş verme vaadiyle Aydın’da yaşayan kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.’yi İzmit’e çağırdı.

Fırat Kaya, Engin E.’yi işportada bir gün çalıştırdıktan sonra parasını aldı ve bir bağ evinde darp edip, ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Engin E. olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat Kaya ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen E.M. ile M.A. dün gözaltına alındı.

TACİZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Fırat Kaya, Engin E.'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini iddia etti.



Engin E. ile M.A. aracılığıyla tanıştığını belirten Fırat K., ifadesinde olay günü Engin E.'nin İzmit'te yürüyüş yolunda anahtarlık sattığını belirterek, daha sonra 4 arkadaş birlikte alkol aldıklarını söyledi.



Bu sırada Engin E.'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini ve tacizde bulunduğunu ileri sürerek, alkolün etkisiyle kendisini kaybederek Engin E.'yi dövdüğünü, Engin E.'nin telefonunu alıp görüntülerini çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştırdığını öne sürdü.



M.A. ise ifadesinde, Fırat Kaya'nın, Engin E.'nin telefonunda cinsel içerikli görüntüler görünce tepki göstererek saldırdığını, daha sonra da hep beraber Engin E.'nin yüzüne tükürdüklerini söyledi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fırat K.’nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı. Fırat K. ve yanında bulunan 2 kişi, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA