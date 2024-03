Delil, Maske, Tork, Entel ve Ekip operasyonlarda

Uyuşturucu aramada "Delil", bomba aramada "Maske", mayın aramada "Tork", iz takipte "Entel", çay-tütün aramada ise "Ekip" isimli köpekler, operasyonlarda jandarma ekiplerine katkı sağlıyor.



Dedektör köpeklere, kondisyonlarının yüksek seviyede tutulması için köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Yunus Bozdağ tarafından parkurda günaşırı eğitim veriliyor.



Yunus Bozdağ, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde eğitimli 5 köpek bulunduğu söyledi.



Dedektör köpeklerin her an kent merkezilerinde veya kırsalda göreve hazır olduğunu belirten Bozdağ, "Köpeklerin çevresel iklim ve coğrafi şartlara alışması için günlük eğitim programlarımız dahilinde çalışmalarımızı yaparak, 24 saat görevlere hazır bekliyoruz." dedi.



Bozdağ, "Onlar bizin dostumuz, can güvenliğimizi sağlayan arkadaşımız. Yeri geliyor canımızı onlara emanet ediyoruz." diye konuştu.