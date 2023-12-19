DEM Parti 27 ilçe adayını açıkladı

Batıda bazı illerde CHP ile iş birliği yapılmasına yeşil ışık yakan DEM Parti'de dün gerçekleşen MYK toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı.



Bu kapsamda İzmir’de Torbalı, Bayraklı ve Menemen, Antalya’da Kepez, Adana’da Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir aday çıkarılacak.

Aydın’da Didim, Efeler, Germencik ve Söke, Kocaeli’de Dilovası, Manisa’da Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre, Çanakkale’de Gökçeada, Tekirdağ ise Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde de aday çıkarılacak.