DEM Parti 27 ilçe adayını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde de (DEM Parti) yerel seçim hazırlıkları hızlandı. 27 ilçe adayı açıklanırken listede İstanbul’un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri de var.

DEM Parti 27 ilçe adayını açıkladı

Batıda bazı illerde CHP ile iş birliği yapılmasına yeşil ışık yakan DEM Parti'de dün gerçekleşen MYK toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı.

Bu kapsamda İzmir’de Torbalı, Bayraklı ve Menemen, Antalya’da Kepez, Adana’da Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir aday çıkarılacak.

Aydın’da Didim, Efeler, Germencik ve Söke, Kocaeli’de Dilovası, Manisa’da Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre, Çanakkale’de Gökçeada, Tekirdağ ise Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde de aday çıkarılacak.

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