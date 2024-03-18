DEM Partinin Nevruz kutlamasında 75 göaltı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Yenikapı miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin düzenlediği miting ve nevruz etkinliğinde, etkinlik alanındaki kule üzerine PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan 3 kişi, terör örgütü propagandası yapmak suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi ve yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yapan 70 kişi olmak üzere toplamda 75 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15'i kadın, 55'i erkek şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Yenikapı Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün saat 10.00-17.00 arasında 'Şimdi Özgürlük Zamanı' konulu miting ve 'Nevruz Kutlaması' etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında; etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtığı tespit edilen (M.A.), (Ş.A.) ve (Y.Ö.) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan, arama kaydı bulunan (M.K.) ve (M.B.) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Etkinlik alanı ve çevresinde polise mukavemet gösteren, taşkınlık çıkaran, yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 70 şahıs hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.