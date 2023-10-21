Demet Mutlu kimdir? Trendyol'un sahibi Demet Mutlu kaç yaşında ve nereli?

Demet Mutlu, 22 Ağustos 1981, New york doğumlu Türk girişimci, e-ticaret alanında faaliyet gösteren Trendyol'un kurucusu ve CEO'sudur. Peak Games'in yatırımcıları ve kurucuları arasında yer almaktadır. Demet Mutlu, 2010 yılında Harvard eğitimini yarıda bırakarak Trendyol'u kurdu.



Lise eğitimini Saint Michel Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra New York Üniversitesi'nin ekonomi bölümünden birincilikle mezun oldu. İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye’de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışan Mutlu, sonrasında Harvard Üniversitesi'nde mastera başladı.



Türkiye'ye ziyareti sırasında özellikle giyim alanında e-ticarette boşluk olduğunu gören Demet Mutlu, eğitiminin ikinci yılında Trendyol'u kurmak için Harvard'ı bıraktı ve 2010 yılında Trendyol'u kurdu.



Trendyol, Avrupa’daki tüketicilere ulaşmak için önemli bir adım atarak, en.trendyol.com internet sitesini Avrupa'daki 27 ülkenin kullanıcılarının hizmetine açtı. Trendyol, yerli üreticilerin ve markaların dünyada bilinirliğini arttırırken, Türk markası algısının güçlenmesine katkı sağlıyor.



Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda Trendyol Express, Trendyol Hızlı Market ve Yemek, Trendyol Cüzdan ve Dolap gibi yeni uygulamaları hayata geçirdiler.



Demet Mutlu, sadece Trendyol'un değil, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi konularında da etkin bir rol üstlenmektedir. Aynı zamanda, Peak Games'in kurucularından ve yatırımcılarından biridir.