''Demir Kubbe''yi devre dışı bırakan Filistinli hacker'ı MİT kurtardı

Amaçları hacker'ı yakalamaktı ancak Omar, o teklifleri reddetti.



Israrlı görüşmeler üzerine devreye MİT girdi, Filistinli hacker Omar yurt dışına çıkmaması konusunda uyarıldı.



2022 yılının eylül ayında Omar, Malezya'ya 15 günlük tatil planı yaptı, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı da telefonuna kapatılsa bile yer sinyali verecek bir yazılım yükledi.



MİT'in uyarısı gerçek çıktı, İsrail istihbarat ajanları tarafından Malezya'da kaçırılan Omar, bir dağ evinde sorgulandı.



Omar'a, 36 saatlik sorguda ''Demir Kubbe'''ye nasıl sızdığı soruldu.



Durumu fark eden MİT, Malezya makamlarıyla irtibata geçti, Filistinli yazılımcı yapılan baskınla kurtarıldı.



Olaya ilişkin 11 kişi tutuklandı, hacker Omar ise Türkiye'de güvenli bir evde korumaya alındı.

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