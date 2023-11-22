''Demir Kubbe''yi devre dışı bırakan Filistinli hacker'ı MİT kurtardı

İsrail'in hava savunma sistemi ''Demir Kubbe''ye sızarak devre dışı bırakan ve İsrail istihbaratı tarafından Malezya'da yakalanan Filistinli hacker, MİT tarafından kurtarıldı.
2015-2016 yıllarında yaşanan filmlere konu olacak olayın ayrıntıları ortaya çıktı.
''Demir Kubbe''nin devre dışı kalmasıyla Hamas, kritik noktara füze saldırıları düzenledi, İsrail bu saldırları engelleyemedi.
İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad, hacker'ın Filistinli Omar A. olduğunu belirledi ve peşine düştü.
Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine; Filistinli hacker, 2020 yılında Mısır üzerinden Türkiye'ye geldi.
Mossad, Omar A.'nın yerini tespit edip iş görüşmesi bahanesiyle temas kurdu.
Amaçları hacker'ı yakalamaktı ancak Omar, o teklifleri reddetti.
Israrlı görüşmeler üzerine devreye MİT girdi, Filistinli hacker Omar yurt dışına çıkmaması konusunda uyarıldı.
2022 yılının eylül ayında Omar, Malezya'ya 15 günlük tatil planı yaptı, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı da telefonuna kapatılsa bile yer sinyali verecek bir yazılım yükledi.
MİT'in uyarısı gerçek çıktı, İsrail istihbarat ajanları tarafından Malezya'da kaçırılan Omar, bir dağ evinde sorgulandı.
Omar'a, 36 saatlik sorguda ''Demir Kubbe'''ye nasıl sızdığı soruldu.
Durumu fark eden MİT, Malezya makamlarıyla irtibata geçti, Filistinli yazılımcı yapılan baskınla kurtarıldı.
Olaya ilişkin 11 kişi tutuklandı, hacker Omar ise Türkiye'de güvenli bir evde korumaya alındı.
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