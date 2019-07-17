Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Bazı HDP'li milletvekilleri ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.



Demirtaş'ın ve avukatlarının dava dosyasına gelen bilgi ve belgelere karşı diyeceklerinin sorulmasından sonra Cumhuriyet savcısından tutukluluk değerlendirmesi için mütalaası soruldu.



İddia makamı, sanık Demirtaş'ın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması, atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunması ve atılı suçların ceza üst sınırlarının dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Mütalaaya karşı söz verilen Demirtaş, mütalaayı ciddiyetsiz bulduğunu ve kabul etmediğini dile getirerek, tahliyesini talep etmeyeceğini söyledi.



Sanık avukatlarının da beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.



Heyet, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 2 ve 3 Eylül'e erteledi.