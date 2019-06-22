HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Sayın Öcalan’ın demoktatikleşme ve barış için alacağı her türlü insiyatifin yanında yer alacağimdan, başarısı içi samimi gayret sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.



Demirtaş Twitter üzerinden yayınlanan açıklamasında, Abdullah Öcalan ile iktidar savaşı içinde olduğu iddiları için “Bu tür şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir” ifadesini kullandı. Demirtaş, “Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları dikkatli davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın halkın önemli bir kesimi üzerindeki etkisine de dikkat çekerek, “Kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi algı yaratılmasının haksızlık olduğunu düşünüyorum” açıklmasını yaptı.



Abdullah Öcalan bir süre önce yaptığı açıklamada, "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı,, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir” demişti.