Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, rahatsızlanması üzerine tedavi gördüğü hastaneden Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Baykal, "sağlık durumundaki değişiklik nedeniyle" Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Uzman hekimler tarafından muayene edilen Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Deniz Baykal, Gülhane Hastanesi'ne sevk edildi
Anadolu AjansıTürkiye
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, rahatsızlanması üzerine tedavi gördüğü hastaneden Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, rahatsızlanması üzerine tedavi gördüğü hastaneden Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.