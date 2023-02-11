Deniz Baykal kimdir? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kaç yaşında ve neden öldü?

Deniz Baykal'ın ölüm haberi sonrası sosyal medyada birçok kişi kim olduğunu araştırmaya başladı. Eski CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal, 84 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Peki, Deniz Baykal kimdir? Deniz Baykal kaç yaşında ve neden öldü?

Deniz Baykal kimdir? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kaç yaşında ve neden öldü?

Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili 'ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok kişi Deniz Baykal'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Deniz Baykal kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler.

DENİZ BAYKAL ?

20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Babasının adı Hüseyin Hilmi, annesinin adı Feride'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.

15(IV), 16(V), 18, 19, 20, 22. ve 23 Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Deniz Baykal kimdir? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kaç yaşında ve neden öldü? - 1

DENİZ BAYKAL NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Baykal'ın ölüm haberini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Deniz Baykal'ın geçmiş yıllarda beyninde pıhtı attığı biliniyor. Bunun dışında damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo olduğu, Baykal'ın kamuoyuna yansıyan tıbbi bilgileri arasında yer alıyor.

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