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Ankara'da tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal (80) Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

Tekerlekli sandalye ile Meclis'e gelen Baykal, kendisi için hazırlanan platform ile kürsüye çıktı.

Baykal kürsüde, kulağındaki 'bluetooth' kulaklığa oğlu tarafından okunan yemin metnini tekrarladı. CHP milletvekillerinin yanı sıra AK Partili milletvekillerinin de Baykal'ı alkışladığı görüldü.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, oğlu Ataş Baykal ve kızı Aslı Baykal yemin törenini kendilerine ayrılan locadan takip etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yemin sırasında Genel Kurul'da hazır bulundu. CHP lideri yemin etmesinin ardından Baykal'ı Meclis kapısına kadar uğurladı.

AK Parti'nin kulis noktasından geçerken iktidar milletvekilleri de Baykal'a eşlik etti.

SEÇİLDİ YEMİN EDEMEDİ



24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde Antalya'dan milletvekili seçilen Baykal sağlık sorunları nedeniyle yemin edememişti.



16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitmişti.



Geçen 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Deniz Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.



Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.