Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti

Antalya Milletvekili ve eski CHP Genel Başkanı 'ın biyokimya profesörü olan kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından ''Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır'' yazılı mesajı paylaşan Prof. Dr. Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti - 1

YENİ PARTİ KURACAĞI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Geçen yıl hakkında, ''CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı'' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

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