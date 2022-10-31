Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti

CHP Antalya Milletvekili ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Sosyal medya hesabından ''Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır'' yazılı mesajı paylaşan Prof. Dr. Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

YENİ PARTİ KURACAĞI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI



Geçen yıl hakkında, ''CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı'' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.