Deniz ulaşımına sis engeli

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.



Twitter'den yapılan açıklamada diğer Eminönü-Kadıköy, Kadıköy-Karaköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy-Adalar seferlerinin tarifeli şekilde devam ettiği belirtildi.