Deniz yoluyla kaçmaya çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Limanı'nda tekne ile Avrupa'ya düzensiz göçmen kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Limanda bir teknede Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu 88 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmenlerin sevkinde kullanılan kamyonet, otomobil ve tekneye el konuldu.



Jandarma, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla E.K, Ç.K. ve M.G'yi gözaltına aldı.



Yakalanan 88 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

